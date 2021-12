Além do Horizonte: Kléber segue William e Celina

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 31, Lili se anima com a possibilidade de encontrar Heloísa. LC autoriza a ida de Heloísa, Thomaz e Flávio à Comunidade. Olívia fica decepcionada quando André a deixa para se encontrar com Júlia.

Celina repreende Nilson por falar de seus sentimentos por William. Rafa não gosta da ideia de se encontrar com Flávio. LC lembra Lili para não falar nada para Heloísa sobre o laboratório e as pesquisas feitas na Comunidade.

William e Celina percebem que estão sendo seguidos por Edu e Kléber. André avisa a Júlia que Flávio e Heloísa podem estar correndo perigo ao visitar a Comunidade.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 30? Então assista aos vídeos.

adblock ativo