Além do Horizonte: Keila segue Kléber ao suspeitar do marido

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 5, Assis se surpreende com a desistência de Lili. Inês acorda Marcelo para reclamar de Thomaz. Líder Jorge e Armando conversam com Lili. Celina fica pensativa depois de ouvir Fátima compará-la ao povo da cidade. Celina repreende Nilson por faltar à aula. LC fica impressionado com os comentários feitos por Paulinha durante uma palestra. João e José chegam à casa de Celina para cozinhar para ela e Fátima.

Assis fala para os eleitos sobre a Comunidade. Celina expulsa João e José de sua casa. Heloísa se assusta ao ver Lili chegar em casa com a roupa do treinamento. Lili pede para se encontrar com André. Nilson e Fátima se assustam ao ver uma grande embarcação seguir para os limites da floresta.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 4? Então assista aos vídeos.

