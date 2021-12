Além do Horizonte: Joana agride Paulinha

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 7, LC fica decepcionado com as argumentações de Lili. Marlon afirma que não vai embora com William. Líder Jorge teme o que LC pode fazer contra ele. Paulinha é fria com Rafa. LC afirma que tomará atitudes drásticas contra Lili, caso ela o contrarie. Tereza consegue convencer os empresários a investir em seus equipamentos. Kléber ordena que Matias aplique uma atitude corretiva em Celina.

Priscila e Heloísa seguem Tereza até o hotel onde ela está hospedada. Júlia decide ir com André a Tapiré. Lili pega a chave do laboratório de LC e entrega para William. Tereza surpreende Thomaz e Heloísa no restaurante. Keila conta para Kléber que Matias está namorando Celina. William vê Joana ser colocada em uma máquina.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 6? Então assista aos vídeos.

