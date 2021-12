Além do Horizonte: Inês diz que não vai mais bancar Álvaro

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 19, Líder Jorge foge de Hermes e Assis. Kleber conta para LC que Tapiré foi tomada. Ricardo explica por que Heloísa deve deixar que Thomaz administre seus negócios. Marcelo conversa com Fernanda sobre os gastos de Inês com Álvaro.

Heloísa fica chateada por ter sido injusta com Thomaz. LC finge surpresa quando Lili o avisa sobre a presença de Kleber na Comunidade. Celina e William passam a noite juntos. Líder Jorge volta para a Comunidade.

Heloísa teme uma reaproximação com Thomaz. Marcelo fala com Inês sobre Álvaro. Selma e Fátima decidem procurar Heloísa, enquanto Fátima fala com Júlia. LC tem uma ideia para manter Lili e Marlon longe do alojamento.

William, André e Guto instalam um rastreador no comunicador que fica no galpão de Kleber. Celina volta a dar aulas. Selma e Rita atrapalham a gravação do programa de Heloísa.

Cacá fica impressionado com Fátima e pede para fazer um teste com ela. Heloísa se desculpa com Thomaz. Cacá convida Fátima para fazer um comercial. Paulinha desafia Lili.

Inês anuncia que não vai mais bancar Álvaro. LC acha um pendrive no alojamento de Marlon. William entra em contato com LC.

Perdeu o capítulo de terça, 18? Então assista aos vídeos.

adblock ativo