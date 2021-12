Além do Horizonte: Hermes foge da cadeia

Na novela Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 10, André enfrenta Kléber. Nilson e Oscar flagram Celina e William juntos. Marlon pede para se afastar de Lili. LC promete a Paulinha um lugar na cúpula da Comunidade se ela fizer Marlon terminar sua pesquisa. Hermes e Bigode fogem da cadeia. Marcelo tenta animar Thomaz. Heloísa se surpreende com a repercussão de seu programa com a presença de Flávio. Paulinha procura Marlon. Rafa consola Lili. Vó Tita fala para Fátima levar uma de suas irmãs para o Rio de Janeiro. André tem uma ideia para prender mais capangas de Kléber. Kléber avisa a Edu que eles irão invadir a casa de Celina. Hermes entrega dinheiro para Bigode.

Inês compra uma moto para Álvaro. Kléber, Edu e outros capangas apagam a luz de Tapiré e seguem para a casa de Celina. William ajuda Celina e os outros a se esconderem em um alçapão no teto da casa. Heloísa fala para Priscila que está começando a se interessar por Flávio. Kléber e seus capangas invadem a casa de Celina. Paulinha ouve uma conversa entre Marlon e Lili e conta para LC. Rita tenta convencer Fátima a levá-la com ela para o Rio de Janeiro. Heloísa convida Flávio para apresentar o programa com ela. André e Oscar são surpreendidos pelos capangas de Kléber.

Perdeu o capítulo de sábado, 8? Então assista aos vídeos.

