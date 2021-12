Além do Horizonte: Hermes e Tereza armam plano com Kleber

Na novela Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 24, André decide ir com William para a Comunidade. Hermes e Tereza armam um plano com Kleber para invadir a Comunidade. Heloísa fica constrangida em dormir no mesmo quarto que Thomaz e exige camas de solteiro.

Marcelo reclama com Priscila por sua mãe ter reatado com Álvaro. Selma consegue um emprego no Rio de Janeiro. Marlon descobre uma forma de saber se uma pessoa passou pela máquina da felicidade. William manda Guto comprar comida saudável. Kleber suborna os seguranças da Comunidade.

Fátima pergunta para Vó Tita sobre sua mãe. William dá um presente para Celina. Hermes pensa em colocar LC na máquina. André traça uma estratégia de ataque à Comunidade. Rita é abordada por um homem na loja, mas fica decepcionada ao ver que ele tem namorado.

Selma improvisa em sua encenação, e o gerente gosta de seu trabalho. Rose tenta seduzir Marcelo. Heloísa sofre por Thomaz. Nilson se separa de seus amigos. Kleber lidera a comitiva de Hermes pela mata. Marlon conta para Lili sua descoberta. Hermes invade o alojamento de LC.

Perdeu o capítulo de sábado, 22? Então assista aos vídeos.

