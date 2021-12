Além do Horizonte: Heloísa descobre ligação de Thomaz e LC

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 9, Lili consegue entregar para William a chave do laboratório sem ser vista. Heloísa fica abalada com sua descoberta. William vê LC ir para o laboratório e resolve recolocar sua chave no local. André se surpreende ao encontrar Júlia no avião. William conhece Vitória. LC conta para Lili tudo sobre seu sonho da felicidade concreta. Matias procura Celina. Thomaz decide contar a verdade para Heloísa, depois de conversar com Marcelo.

William diz a Vitória que é irmão de Marlon. Lili afirma a William que não acredita que LC saiba das coisas ruins que Hermes faz. Rafa reclama de Paulinha. Heloísa confronta Tereza. Júlia e André chegam a Tapiré e são observados por Kleber. Marlon demonstra toda sua mágoa para William e surpreende o irmão. Fátima sente falta de Rafa. Heloísa termina seu romance com Thomaz ao descobrir que ele está envolvido no desaparecimento de LC e Lili.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 8? Então assista aos vídeos.

adblock ativo