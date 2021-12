Além do Horizonte: Heloísa afasta Thomaz dos negócios de LC

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 10, Heloísa expulsa Thomaz de sua casa. Marlon decide contar para LC quem é William. Kleber manda Nilson chamar André e Júlia para conversar com ele. Lili contraria William e apoia Marlon. Júlia não consegue conter a surpresa ao ouvir o nome de Rafa. Vitória revela a William e Lili seu plano de fuga. André afirma a Júlia que Kleber irá procurá-los. Priscila conta para Heloísa o que sabe sobre o sumiço de Lili, e ela decide conversar com Flávio.

Marcelo conforta Thomaz. André percebe os olhares de Kleber para ele e Júlia. Thomaz invade a casa de Heloísa, e Flávio tenta afastá-lo. Heloísa decide mudar de advogado. Kleber manda Edu e seu capanga assustarem André e Júlia. Thomaz recebe de um oficial de Justiça uma citação com o pedido de separação de Inês e passa mal. William e Lili observam LC falando com Marlon.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 9? Então assista aos vídeos.

