Além do Horizonte: Guto invade o computador do laboratório

Na novela Além do Horizonte,, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 21, Hermes se enfurece com Marlon. Líder Jorge conta para Rafa o que descobriu e pede para ir embora com ele. LC e Hermes prometem tirar a fórmula de William. Líder Jorge manda Esteves guiá-lo, com Rafa, para fora da Comunidade.

Lili estranha o sumiço de Rafa. Inês decide ter um filho, e Álvaro entra em pânico. Vitória avisa a LC do sumiço de Rafa, e o vilão aciona Kléber. Rafa se encontra com Fátima, e Kléber manda Edu sequestrá-lo sem que sua filha perceba. Tereza vai ao alojamento de LC.

Álvaro flagra Fernanda e Thomaz se beijando. Fátima leva Rafa para falar com Vó Tita. William, Guto, André e Celina invadem a Comunidade, entram na sala da máquina e a fotografam. Álvaro conta para Inês sobre Thomaz e Fernanda.

Fátima pede para conversar com Rafa sobre Paulinha e a Comunidade. Lili pensa em William. Guto invade o computador do laboratório, mas é descoberto.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 20? Então assista aos vídeos.

adblock ativo