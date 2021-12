Além do Horizonte: Fátima se declara para Rafa

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 3, William e Lili socorrem Nilson. Hermes manda Assis levar os escolhidos direto para a Comunidade. Fátima se declara para Rafa. Lili e William se recusam a ir para a Comunidade se Assis não levar Nilson para o posto de saúde.

Vitória desiste de beijar Marlon, ao lembrar da ameaça de Angelique. Heloísa sofre com a falta da filha, e Thomaz fica preocupado. Priscila usa fantasias para animar Marcelo. Celina implora que Kléber ajude Nilson.

William consegue levar Nilson para o posto de saúde. Marlon esconde Vitória dos seguranças da Comunidade. Líder Jorge aparece embriagado no barco, e William e Lili ficam penalizados. Flávio obriga Júlia a aceitar o convite de André para sair.

Sandra ajuda Jéssica a deixar Guto com ciúmes. Marcelo enfrenta Inês. André estranha o comportamento de Júlia. LC repreende Marlon. Priscila tenta convencer Marcelo a se afastar de Inês.

Júlia decide falar com Olívia. Selma e Rita se preocupam com Fátima por causa de Nilson. Klaus se perde no rio, e William e Lili se desesperam.

