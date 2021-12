Além do Horizonte: Fátima desconfia que Kléber seja a Besta

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 15, Kléber tenta convencer Selma, Rita e Fátima de que não é responsável pelos crimes em Tapiré. André, Celina e William impedem o povo de agredir Keila. Heloísa mente para Flávio e tenta não pensar no beijo de Thomaz. Joana é colocada na máquina da felicidade novamente. LC não encontra a fórmula completa no computador de Marlon. Lili fala de Priscila para Marlon.

Assis informa a Hermes que rendeu Líder Jorge, e o vilão se apressa em ir ao encontro dos dois. Fernanda chora por causa de Thomaz. Hermes e Tereza tentam convencer Líder Jorge a se aliar a eles. Celina sugere que Keila assuma os negócios de Kléber. Kléber, Edu e seus capangas são levados para a capital por policiais amigos de André e Oscar. Kléber e Edu provocam um acidente com o carro da polícia onde estão.

Perdeu o capítulo de sexta, 14? Então assista aos vídeos.

