Além do Horizonte: Fátima descobre que Kléber é seu pai

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 28, Marlon e Lili correm para abraçar William. Inês nomeia Álvaro seu representante no escritório. Um policial tenta tirar Rita e Selma da cadeia.

LC exige que Angelique convença Hermes e Tereza a libertar ele e Líder Jorge. Lili e William ficam abalados com a descoberta do namoro um do outro. Angelique consegue libertar LC e Líder Jorge. Carlos tenta acalmar William e Lili. Marcelo não aceita que Álvaro seja o representante de Inês no escritório.

Rita faz o retrato falado do homem que entregou o pacote com drogas para ela. Lili não acredita que LC seja um vilão e Marlon fica preocupado. Hermes e Tereza se divertem com LC e Líder Jorge.

Fátima e Keila vão a uma biblioteca pesquisar sobre a morte de Ana Rosa. O policial observa Selma e Rita na delegacia. Marcelo consegue convencer Rose a se afastar dele. LC tem um plano para colocar Hermes na máquina. Thomaz pede para conversar com Heloísa sobre o que aconteceu com eles na fazenda. Selma e Rita são liberadas da cadeia. Fátima descobre que Kléber é seu pai.

LC e Líder Jorge começam a executar seu plano de vingança. William e Lili pensam um no outro. LC e Líder Jorge conseguem pegar Hermes. Walmor vê os dois e avisa Tereza. Marlon pede para conversar com William sobre Lili. Angelique avisa LC que consegue colocar Hermes na máquina.

Perdeu o capítulo de quinta, 27? Então assista aos vídeos.

