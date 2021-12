Além do Horizonte: Celina flagra William beijando Lili

Na novela Além do Horizonte,, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 22, William se desespera com a possibilidade de Marlon ter sido colocado na máquina. LC descobre que o sistema de informática da Comunidade quase foi invadido.

Inês humilha Fernanda no escritório. Lili discute com William por causa de LC. Heloísa se entristece ao saber que Thomaz está com Fernanda. Guto descobre uma maneira de invadir o sistema de informática da Comunidade. Fátima apresenta Rafa para Kléber. Celina flagra William e Lili se beijando.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 21? Então assista aos vídeos.

