Além do Horizonte: capítulos de 7 a 12 de abril

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela Além do Horizonte, da Globo, de 7 a 12 de abril, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 7 (segunda-feira) - Kléber invade a casa de Vó Tita

LC é irônico com Fátima. Priscila acredita que conseguiu engravidar. LC manda prender Vó Tita e avisa a Rafa e Fátima que quer a fórmula de Marlon. Inês confessa para Álvaro seu caso com Jorge. Rafa e Fátima se negam a entregar a fórmula para LC. Álvaro enfrenta Jorge. Fátima pede para Nilson chamar Kleber para ajudá-la. LC encontra o dossiê de Ana Rosa. William e Marlon tentam tranquilizar Lili. Kleber reúne seus capangas e segue para a casa de Vó Tita. Álvaro afirma que reconquistará Inês. Kleber invade a casa de Vó Tita e impede LC de agredir Fátima.

Keila tenta manter Cacá, Selma e Rita no bar. Nilson avisa a Matias que Vó Tita está em perigo. Jorge tenta se desculpar com Thomaz. Inês se deixa seduzir por Álvaro. Tereza ouve Marlon dizer que precisa falar com William e questiona o sobrinho. Matias faz Angelique de refém. Lili e Marlon enganam Tereza. LC e Kleber se enfrentam. Priscila chama Marcelo para morar com ela. LC desiste de atacar a casa de Vó Tita, mas leva o dossiê com ele. Inês diz a Álvaro que está em dúvida entre ele e Jorge. Fátima avisa que guardou o final da fórmula dentro do dossiê.

Dia 8 (terça-feira) - Angelique encontra o bilhete de Lili

Rafa e Celina tentam acalmar Fátima. Kleber revela que enganou LC. Fernanda ironiza Álvaro. Inês impõe regras para que Jorge e Álvaro a disputem. Priscila percebe o desânimo de Heloísa ao falar sobre a ida de Marcelo para sua casa. André surpreende Júlia. Tereza impede que LC queime o dossiê. Fátima ajuda Kleber a reconquistar Keila. Lili descobre o caso entre Angelique e LC. Marcelo conta para Fernanda que Heloísa terminou com Flávio.

Todos se surpreendem com o número de pessoas à espera do show de Selma e Rita. Tereza pede para Angelique ensiná-la a mexer na máquina. Fernanda questiona Thomaz sobre o fim do relacionamento de Heloísa e Flávio. Inês não aceita a ida de Marcelo para a casa de Priscila. Todos estranham o show de Selma e Rita. Marcelo discute com Priscila e fica ressabiado. Keila vai embora do bar assim que Kleber chega. Lili prepara um bilhete anônimo para Tereza. Angelique encontra o bilhete de Lili e Tereza o lê.

Dia 9 (quarta-feira) - Tereza coloca Angelique na máquina

Tereza não revela para Angelique o conteúdo do bilhete. Angelique conta para LC que Tereza quer aprender a usar a máquina. Priscila faz as pazes com Marcelo. Jorge surpreende Inês com uma massagem, e Álvaro observa os dois. LC invade a cela de William e flagra Lili e Marlon com ele. Angelique ensina Tereza a operar a máquina. Celina convence Keila a pedir para ficar com o bar de Kleber. Selma e Rita desconfiam de Nilson. Lili se enfurece com LC por ter atrapalhado sua estratégia com William. Walmor filma Angelique e LC juntos e mostra para Tereza.

Kleber afirma que não deixará que Keila fique com o bar. Nilson conta para Cacá que pagou a produção e a plateia do show de Selma e Rita. Tereza coloca Angelique na máquina. Keila se prepara para deixar Tapiré. Fátima repreende Kleber por não ter sido gentil com Keila. Breno se surpreende ao encontrar Angelique na sala de recuperação da máquina. Álvaro tenta imitar Jorge, mas Inês não gosta da surpresa. Kleber procura Keila. Tereza leva LC para ver Angelique.

Dia 10 (quinta-feira) - Lili descobre que Fátima deixou a fórmula dentro do dossiê

LC discute com Tereza e leva Angelique para morar com ele. Lili avisa a William que Tereza declarou guerra contra LC. Keila decide ficar em Tapiré, e Kleber comemora. Marcelo se muda para a casa de Priscila. André se encontra com Olívia. LC entrega uma chave de seu alojamento para Lili. Selma, Rita, Nilson e Cacá se despedem de Tapiré. Lili mostra para William a chave do alojamento de seu pai. Álvaro vê Inês e Jorge juntos e fica furioso. Keila consola Celina.

Inês reclama de Álvaro. Marcelo, Priscila e Heloísa temem a chegada de Inês à festa. Paulinha tenta se aliar a Tereza. William fala para Lili tentar se comunicar com Fátima. Inês chega à festa com Jorge e Álvaro. Tereza aceita se aliar a Paulinha. Lili pede para Kleber chamar Fátima para falar com ela. Heloísa e Thomaz cantam juntos na festa, se emocionam e deixam Fernanda abalada. Lili descobre que Fátima deixou a fórmula dentro do dossiê e, quando vai fugir, vê LC prestes a entrar no alojamento.

Dia 11 - (sexta-feira) - Tereza leva Paulinha para a reunião da cúpula

Lili foge pela saída de emergência do alojamento antes da entrada de LC. Thomaz e Heloísa relembram o passado, e Fernanda fica enciumada. Marcelo conversa com Jorge sobre Inês. Tereza encontra a fórmula de Marlon no dossiê. Keila organiza um show de Celina e Matias para a reinauguração do "Tapibar". Tereza conta para Paulinha que encontrou a fórmula. Lili decide procurar o dossiê no alojamento de LC. Paulinha pensa em seduzir Breno. Tereza esconde a fórmula no alojamento. Marcelo e Priscila torcem para que Jorge fique com Inês.

Selma, Rita e Nilson voltam para a casa de Sandra. Júlia e Jéssica proíbem André e Guto de voltar para Tapiré. Paulinha convida Breno para ir a seu alojamento. Matias comenta com Belinha que vai cantar com Celina no "Tapibar". Paulinha seduz Breno e consegue mais um aliado para Tereza. Cacá mostra o vídeo que fez de Selma e Rita. Fernanda se preocupa com o comportamento introvertido de Thomaz. Matias se insinua para Celina. Fátima diz o que Kleber precisa fazer para conquistar Keila. Tereza leva Paulinha para a reunião da cúpula, e LC se enfurece.

Dia 12 - (sábado) - Matias beija Celina ao final do show

Tereza defende Paulinha. Keila fica nervosa antes da inauguração do "Tapibar". Marcelo e Priscila tentam entrar em um acordo na arrumação da casa, mas acabam discutindo. Fernanda chora ao ouvir Thomaz falar o nome de Heloísa enquanto dorme. Selma e Rita reclamam de Nilson e Sandra o conforta. Fernanda decide terminar o namoro com Thomaz. Marlon chega ao laboratório no momento em que Breno e Tereza estão testando a fórmula e ele fica desconfiado. Lili consegue pegar a cópia da chave do alojamento de Tereza. Marcelo e Priscila tentam se reconciliar. Keila se surpreende com os presentes que ganha de Kleber. Thomaz conversa com Fernanda sobre o fim da relação dos dois. Murilo faz uma grande proposta para Nilson.

Lili e Marlon descobrem que Tereza encontrou a fórmula. Fernanda conta para Heloísa que terminou com Thomaz. Murilo pede para Nilson agenciar sua prima. Thomaz e Heloísa se beijam. Fátima incentiva Kleber a convidar Keila para jantar. Marlon se certifica que Breno está testando a fórmula. Matias beija Celina ao final do show e ela se enfurece. Álvaro ensaia uma dança supostamente sensual para seduzir Inês. Inês não se interessa pela dança de Álvaro e o deixa frustrado. Keila sai para jantar com Kleber. William sofre por causa de Lili e Celina. Keila beija Kleber, que tenta conter a felicidade. Lili conta para LC que acredita que Tereza encontrou a fórmula.

