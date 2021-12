"Além do Horizonte": capítulos de 28 a 3 de maio

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Além do Horizonte", da Globo, de 28 de abril a 3 de maio, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 28 (Segunda-feira) - LC prende Tereza e Paulinha

Inês conta que Heloisa, Thomaz e Jorge alugaram um helicóptero e foram pra Comunidade e todos se desesperam. William e Marlon se revezam diante do comunicador esperando por contato de Lili. Lili, Tereza e Paulinha começam a pensar no plano contra LC. Guto diz que está preparando equipamento para provocar uma pane nas comunicações da Comunidade. Tereza diz a Paulinha que pretende passar LC e depois Lili na máquina da felicidade. Lili conta o plano de Tereza para LC. Kleber e Keila conversam sobre a relação deles depois que ele for preso. Matias conta a Guto que Berenice estava com ele em um casebre na mata e que tinha papéis que poderiam ser o mapa da Comunidade. Inês e Pri se entendem. Matias dá as direções do casebre onde Berenice está.

Romildo comemora a volta de Selma para Tapiré. Klaus mostra a Nilson foto dele bebê e os dois se emocionam. Matias e Sandra conversam e ele toca pra ela ouvir. Tropa do bem encontra Berenice. LC manda messias sumir com Heloisa, Thomaz e Jorge pela mata. William tenta convencer Berenice a ir com eles e ceder as plantas da Comunidade. Fernanda está encantada por Sérgio. Na mata, Thomaz, Heloisa e Jorge salvam a vida dos seguranças e, em troca, ganham a liberdade. Lili faz contato com os amigos e descobre que a mãe foi pra Comunidade e fica preocupada. Lili e LC estão prontos pra executarem o plano contra Tereza. LC consegue virar o jogo e prende Tereza e Paulinha.



Dia 29 (Terça-feira) - LC decide mandar Tereza para a máquina

LC decide mandar Tereza pra máquina mas sem a fórmula estabilizadora. Kleber pede perdão a Berenice por tudo o que fez. Lili faz contato com os amigos e diz que Tereza será enviada para Tapiré depois que passar pela máquina. Todos ficam preocupados com o sumiço de Heloisa, Thomaz e Jorge. Kleber agradece a força que tem recebido de Keila e Fátima. Romildo pergunta se Selma quer ser sua rainha e ela aceita. Pri diz a Marcelo que já se sente grávida. Tereza sai da máquina com o sorrido no rosto. Breno consegue impedir que LC coloque Paulinha na máquina e foge com ela. Lili fica preocupada e com medo de Paulinha atrapalhar seus planos. Paulinha bola um plano com Breno para se encontrar com LC e contar que Lili o engana. Paulinha e Breno se escondem no alojamento de Wolfgang. Thomaz, Tereza e Jorge acordam na mata e decidem voltar para Tapiré. Nilson triste mostra a foto de quando era bebê para Marlon, William e Celina.

Marlon reconhece a foto e diz que os pais de Nilson eram cientistas da Comunidade. Sandra faz curativo no dedo de Belinha e conversa com Matias sobre relacionamentos. Celina diz a Nilson que vai ajudá-lo a descobrir quem eram seus pais e se eles estão vivos. Matias e Sandra se beijam. Messias diz a LC que os seguranças que levaram Heloisa, Thomaz e Jorge para a mata, sumiram. LC manda contratar novos seguranças pra Comunidade. Lili faz contato e diz que é o momento dos amigos invadirem a Comunidade. Thomaz, Heloisa e Jorge chegam emTapiré. Sergio convida Fernanda para jantar. André começa a organizar a invasão da Comunidade e pede ajuda a Kleber. LC manda Messias levar Tereza para Tapiré. Fátima vê Tereza andando por Tapiré e a leva até André. Breno e Paulinha conseguem chegar até o alojamento de LC e ela diz que tem algo muito importante para falar.



Na reta final da trama, a emissora não divulgou os capítulos entre os dias 30 de abril e 3 de maio. Na segunda-feira, 5, estreia a nova novelas Geração Brasil.

adblock ativo