"Além do Horizonte": capítulos de 21 a 26 de abril

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Além do Horizonte", da Globo, de 21 a 26 de abril, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 21 (segunda-feira) - Edu tira das mãos de William o dossiê

Edu compra uma casa em Tapiré. LC tem uma ideia para impedir que o dossiê original chegue até a polícia. Celina não deixa William beijá-la. Heloísa desaprova a ida de Marcelo, Priscila e Inês para Tapiré. Selma, Rita e Jéssica reclamam do jeito de Samantha. Lili pensa em avisar a William sobre a traição de Edu. LC manda Edu seguir William. Celina pede que William saia de sua casa. Thomaz chama Álvaro para ficar no escritório e explica que ele obedecerá às ordens de Fernanda.

Kleber vê seu galpão arrombado, e Edu finge surpresa ao falar com ele. Kleber avisa a Keila que não pode se afastar de Tapiré. Nilson pede Samantha em namoro. Sandra aparece de surpresa e se junta ao grupo que vai para Tapiré. Edu segue em uma moto Fátima, Rafa, William e Celina, que estão com o dossiê nas mãos. André tenta organizar o grupo para a viagem. Edu tira o dossiê de William.

Dia 22 (terça-feira) - Marlon e Lili encontram o dossiê no quarto de Paulinha

William, Celina, Fátima e Rafa veem Edu se distanciar com o dossiê. André avisa a Celina que está indo para Tapiré com um grande grupo. Rita, Osvaldo e Selma tentam animar Nilson. LC queima o dossiê original. William pensa em pedir para Lili e Marlon pegarem a cópia do dossiê na Comunidade. Paulinha esconde o dossiê em seu alojamento. Murilo avisa a Nilson que Samantha não quer mais que ele seja seu empresário. Celina pede para William provar o que sente por ela. Nilson pensa em voltar para Tapiré. William briga com Matias por causa de Celina. Lili e Marlon não conseguem contar para o povo de Tapiré sobre a traição de Edu.

Rita e Selma decidem voltar para Tapiré. Heloísa se entende com Júlia durante a viagem. Lili e Marlon vasculham o alojamento de Tereza à procura do dossiê. Edu observa a chegada do grupo de André e fica irritado. Heloísa é hostil com Kleber, mas é repreendida por Thomaz. Júlia reencontra Rafa. Inês fica animada em seu quarto com Jorge. Priscila, Marcelo, Jéssica e Guto ficam hospedados na casa de Vó Tita. Marlon e Lili encontram o dossiê no quarto de Paulinha, no momento em que ela chega a seu alojamento. William conta para André como o dossiê foi roubado. Heloísa e Thomaz conhecem William. Marlon e Lili pensam em como entregar o dossiê para William.

Dia 23 (quarta-feira) - Paulinha descobre que Marlon pegou o dossiê

Marlon e Lili combinam de ele levar o dossiê para William. William se surpreende ao ver Sandra em Tapiré. Priscila e Marcelo ficam chocados de verem o estado de Inês. Keila obriga Kleber a demitir seus capangas. Priscila não deixa Marcelo falar sobre a missão com João. Edu contrata os capangas que Kleber demitiu. Priscila e Marcelo confundem José com João. Inês surpreende Jorge ao ser simpática quando Keila elogia Heloísa. William e André combinam com uma parte do grupo a estratégia de invasão à Comunidade. Marcelo e Priscila decidem seguir João. Marlon chega a Tapiré e Celina o leva até William.

Lili não consegue impedir Tereza e LC de testarem a fórmula estabilizadora em Joana. Marlon entrega a cópia do dossiê para André e avisa da traição de Edu. Lili sofre ao ver Joana ser colocada na máquina. André decide enviar o dossiê para um contato na capital. Lili simula um desmaio para impedir que Joana entre na máquina, mas Tereza manda que Breno continue o procedimento. Marcelo se assusta com João. Lili finge não lembrar do que aconteceu e LC fica desconfiado. André, William e Thomaz vão para a capital. Paulinha descobre que Marlon pegou o dossiê e LC fica furioso. Jurandir encaminha o dossiê para a Polícia Federal. LC manda Edu expulsar todo o grupo de André de Tapiré. O superintendente amigo de André recebe o dossiê e avisa a LC.

Dia 24 (quinta-feira) - Celina, Fátima e o povo de Tapiré enfrentam Edu e seus capangas

O dossiê é queimado e LC comemora. Fátima avisa a Kleber sobre a traição de Edu. Edu manda seus capangas expulsarem todos os turistas de Tapiré. Lili avisa a Marlon, William e Celina que Joana foi colocada na máquina. Cacá pede Rita em casamento. Álvaro leva um fora de Fernanda. Marcelo e Priscila se surpreendem com o novo visual de Inês. Marlon tem uma conversa séria com Sandra.

Priscila e Marcelo decidem contar para André o que descobriram sobre João. William tenta reconquistar Celina. Marcelo vê João e José juntos e desmaia. Edu domina Kleber e parte para destruir o posto telefônico e a antena de celular. André descobre que o dossiê contra LC está perdido. Celina, Fátima e o povo de Tapiré enfrentam Edu e seus capangas.

Dia 25 (sexta-feira) - Lili é desmascarada por Tereza e Paulinha

André avisa a todos sobre a perda do dossiê. Celina e o povo de Tapiré expulsam Edu e seus capangas da cidade. Lili consegue fazer com que Vitória desperte do efeito da máquina. Inês pede para casar com Jorge em Tapiré. Marlon questiona Celina sobre seus sentimentos por William. Fernanda fica impressionada com Sérgio, o novo cliente do escritório.

Heloísa decide contratar um helicóptero para invadir a Comunidade. Paulinha ouve Lili obrigar David a entregar a ela todas as pesquisas e arquivos sobre a máquina da felicidade e conta para Tereza. Messias alerta LC sobre a aproximação de um helicóptero. Heloísa, Thomaz e Jorge chegam à Comunidade. Lili é desmascarada por Tereza e Paulinha.

Dia 26 (sábado) - LC decide mandar Heloísa, Thomaz e Jorge para a máquina da felicidade

Lili enfrenta Tereza. Álvaro percebe o interesse de Fernanda em Sérgio. Paulinha e Tereza hesitam em entregar Lili para LC e pensam em fazer um pacto com ela. Kleber confessa seus crimes na delegacia. Nilson reencontra Klaus. André estranha o sumiço de Thomaz e Heloísa. LC decide mandar Heloísa, Thomaz e Jorge para a máquina da felicidade.

Selma insiste em se apresentar no Tapibar. Lili se aconselha com Marlon, William e Celina sobre o pacto com Tereza. Marlon tem uma ideia para Lili enganar Tereza e LC. Inês conta que Heloísa, Thomaz e Jorge foram para a Comunidade. Lili revela a LC que fez um pacto com Tereza contra ele.

