"Além do Horizonte": Capítulos de 14 a 19 de abril

Confira o que vai acontecer nos capítulos da novela "Além do Horizonte", da Globo, de 14 a 19 de abril, e fique por dentro dos principais acontecimentos da trama.

Dia 14 (segunda-feira): Marlon e Lili se desesperam

LC agradece Lili, e ela finge emoção. William pensa em Celina. Keila lembra do beijo que deu em Kleber. Marlon e Lili pensam numa fuga para William. Heloísa sofre com a falta da filha. LC tira Breno do laboratório, e Paulinha corre para avisar a Tereza. Thomaz agradece Fernanda por ter falado com Heloísa. Inês atualiza o quadro de disputa entre seus noivos. Celina volta a dar aulas. LC decide fazer um acordo com Tereza, e Lili fica indignada. Celina conta para Keila sua conversa com Kleber.

Murilo chega para falar com Nilson, e Selma e Rita ficam desconfiadas. Álvaro tenta atrapalhar o casamento de Marcelo e Priscila. Nilson fica encantado com Pâmela, e Selma e Rita reagem com despeito. Inês recebe flores de Álvaro e de Jorge. Marlon e Lili se desesperam para tentar tirar William da Comunidade. Lili recebe uma ligação de Heloísa e tenta conter a emoção na frente de LC. Nilson chama Cacá para conhecer Pâmela. Lili conta seu disfarce para Heloísa, que decide ir até a Comunidade.

Dia 15 (terça-feira) - Selma desafia Pâmela

Lili convence Heloísa a desistir de ir até a Comunidade. Inês elogia o presente que recebeu de Jorge, e Álvaro fica furioso. Marcelo e Priscila se desentendem. Rita conta para Selma que Nilson e Cacá farão um vídeo para Pâmela. Marlon pensa em atrasar a chegada de uma substância que completará a fórmula, e Lili pede ajuda a Fátima. Heloísa e Cacá se impressionam com Pâmela.

Selma desafia Pâmela. Priscila comenta com Heloísa sobre sua crise conjugal. Priscila obriga Marcelo a ir com ela a um terapeuta de casais. Kleber, Celina, Fátima e Rafa interceptam o barco com a substância para a fórmula. Kleber e seus capangas brigam com os transportadores do barco. Celina, Rafa e Fátima encontram a substância. Álvaro consegue fazer com que Thomaz desconfie de Jorge.

Dia 16 (quarta-feira) - LC encontra a caixa com a substância

Priscila fica tensa com o exercício proposto por Vânia para ela e Marcelo. Kleber manda Edu levar a substância para seu galpão. Marcelo e Priscila discutem. LC se enfurece com a notícia do roubo da carga, e Lili tenta conter a satisfação. Heloísa decide contar para Priscila que Lili pode estar correndo perigo. Jorge é demitido, e Álvaro comemora. Nilson convida Pâmela para tomar sorvete. Edu contata LC e Tereza para negociar a carga roubada. Celina pede para Kleber ajudar Tapiré.

Matias tenta beijar Celina. Kleber se aproxima de Keila. Fernanda avisa a Inês que Jorge foi demitido. Edu leva LC, Tereza e seus capangas até o local onde escondeu a caixa com a substância. Walmor cai na lama gulosa, e LC se recusa a ajudá-lo. Inês fica arrasada ao saber o motivo da demissão de Jorge. Nilson conta para Fátima que está apaixonado por Pâmela. LC encontra a caixa com a substância e pergunta se Edu quer assumir o lugar de Kleber.

Dia 17 (quinta-feira) - William pede para ter conversa com Marlon e Lili

Edu aceita ficar no lugar de Kleber, e LC o leva para a Comunidade. Marlon avisa a Heloísa que Lili está doente. Jorge pede para Inês ajudá-lo a provar sua inocência. Lili descobre que LC e Tereza conseguiram a substância com Edu. Marcelo e Priscila brigam. William e Marlon têm uma conversa séria. Keila se assusta com a proximidade de Kleber. Edu fala para Kleber o que combinou com LC. Inês e Jorge entram em contato com Jamil.

Lili reage quando LC e Tereza decidem aplicar a fórmula em William e colocá-lo na máquina. Jorge e Inês conseguem a cópia da gravação da ligação feita para Jamil por Álvaro. Kleber fica frustrado com o desprezo de Keila. Celina vai para a capital resolver os problemas de Tapiré. Kleber avisa a Edu que vai até a capital e ele desconfia. Lili tem uma ideia para William fugir da Comunidade. Celina estranha ao ver Kleber indo para a capital. William pede para ter uma conversa definitiva com Marlon e Lili.

Dia 18 (sexta-feira) - William foge da Comunidade

William afirma a Lili e Marlon que quer ficar com Celina. Kleber elogia Celina, que se emociona. Fátima e Keila se preocupam com a ida de Kleber para a capital. Inês convoca uma reunião e prova a inocência de Jorge. Álvaro é demitido. Marlon e Lili comemoram o consentimento de William ao namoro dos dois. LC decide ficar em seu alojamento. Priscila e Marcelo ficam constrangidos na presença um do outro. Marlon não consegue entrar na sala de comunicação para falar com a mãe de Lili.

Heloísa decide ir para Tapiré. Fátima se preocupa com o sumiço de Kleber. William finge sentir fortes dores na frente do segurança. Álvaro procura Inês e descobre que ela vai se casar com Jorge. Marcelo e Priscila pensam um no outro. Kleber decide deixar Tapiré. Os seguranças levam William para o centro médico. Fátima é solidária a Keila. Marcelo e Priscila se reconciliam. William consegue fugir. Thomaz e Heloísa pedem para Jorge levá-los até a Comunidade. Keila procura Kleber no cais. William se desespera ao ouvir o alarme soar na Comunidade.

Dia 19 (sábado) - William se aproxima de Celina

William foge para a mata e se esconde dos seguranças. Kleber e Keila se reconciliam. Lili e Marlon comemoram a fuga de William. A luz elétrica é instalada em Tapiré. Kleber pede para Keila preparar um jantar para a família. Matias tenta reatar com Celina. André avisa a Thomaz que o acompanhará até a Comunidade. Heloísa não deixa Priscila ir para Tapiré. Selma e Rita reagem com despeito ao sucesso de Samantha. LC fala para Lili que Edu traiu Kleber. Marcelo reclama de ficar à frente do escritório na ausência de Thomaz. Jéssica não deixa Guto ir para a Comunidade sem ela.

William chega ao galpão de Kleber e estranha ao ver o local arrombado. Heloísa sofre com a falta de notícias de Lili. Inês convence Jorge a deixá-la ir com eles para a Comunidade. Keila pensa em ter um filho com Kleber. Álvaro vai até o escritório, e Fernanda e Marcelo estranham sua aparência. Thomaz deixa Marcelo e Priscila irem para Tapiré com ele. William se aproxima de Celina no momento em que ela está abraçada com Matias.

adblock ativo