Além do Horizonte: Angelique e LC ironizam a morte de Hermes

Na novela Além do Horizonte,, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 29, Kleber captura Tereza e William. Nilson afirma que não voltará para Tapiré com Selma e Rita.

Júlia conta para Priscila que Flávio pedirá Heloísa em casamento. Álvaro reclama de Líder Jorge para Inês. Selma pede para Fátima organizar uma festa para ela e Rita.

Kleber informa a Tereza que não trabalha mais para a Comunidade. William se encontra com Rafa na casa de Vó Tita. LC flagra Lili com Celina, Guto e André.

William deixa o pingente de Marlon com Fátima. Lili engana LC e finge brigar com os cúmplices do ex-namorado. Fátima entrega o dossiê para William.

Priscila agarra Marcelo em sua sala. Lili se aconselha com Marlon. Tereza chega à Comunidade, e LC fica furioso com as notícias que recebe.

William se anima para entregar o dossiê para o chefe de André na Polícia Federal. Marcelo conta para Thomaz que ele e Priscila estão tentando ter um bebê.

Angelique e LC ironizam a morte de Hermes. Tereza comenta com Walmor e Assis que precisa convencer LC de que está do seu lado.

LC gosta do jeito como Lili fala sobre a morte de Hermes. Angelique diz a LC que Lili precisa trair William para provar sua fidelidade.

