Além do Horizonte: André prende os capangas de Kléber

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 7, André e Oscar desafiam Kleber. Marlon diz a Rafa que não contará para Lili que William não foi enterrado. Kleber manda um de seus capangas vigiar a casa de Celina. Fátima decide acompanhar Vó Tita ao Rio de Janeiro. Belinha se emociona ao ver Celina e Nilson. André prende os capangas de Kleber.

Flávio confessa a Júlia que está apaixonado por Heloísa. Álvaro se oferece para ajudar Inês em seu divórcio. LC repreende Marlon ao vê-lo falar com os seguranças sobre William. Heloísa se incomoda com a desenvoltura de Flávio em seu programa. LC disfarça a falta de paciência com Lili. Kleber tenta obrigar Romildo a libertar seus capangas, mas André aparece para enfrentar o vilão.

Perdeu o capítulo de sexta, 7? Então assista aos vídeos.

