Além do Horizonte: A cabine do barco dos eleitos explode

Em Além do Horizonte, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 19, Paulinha se afasta de LC e se desculpa por tê-lo beijado. Kléber manda Rita ficar com o brinco na orelha para tentar descobrir a verdadeira dona do objeto. Marlon conversa com Joana, mas Angelique o repreende.

Inês fala mal de Lili para Marcelo. André percebe o interesse de Thomaz em sua investigação. Júlia comenta com Flávio seu estranhamento com a falta de notícias de Rafa. Berenice finge dormir enquanto Assis revista as mochilas dos eleitos.

Angelique discute com Marlon por tê-la seguido até o alojamento de Joana. Júlia descobre que Rafa sumiu.

Thomaz tenta animar Marcelo. Priscila se sente culpada com o sofrimento de Heloísa. Celina questiona Klaus sobre Nilson. Keila encontra o brinco de Celina nos pertences de Kléber. Paulinha conta para Tereza que viu Zélia com atitudes suspeitas.

Hermes e Assis suspeitam de que Berenice seja a espiã. Líder Jorge mostra Tapiré para os eleitos. Berenice prepara uma bomba caseira. Keila vê o brinco na orelha de Rita e se enfurece com ela. Tereza manda revistarem o alojamento de Zélia. A cabine do barco dos eleitos explode.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 18? Então assista aos vídeos.

adblock ativo