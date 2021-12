Alan desiste do jogo e deixa a casa do BBB16

O brother do BBB16 Alan, de 34 anos, desistiu de participar do reality show na tarde desta sexta-feira, 5. A motivação seria o grave estado de saúde do pai, que está hospitalizado. Alan foi chamado ao confessionário e informado da situação. Segundo a Globo, o participante não será substituído.

Os demais confinados ajudaram a levar as malas do professor de Filosofia para a despensa. Adélia, Tamiel e Daniel ficaram extremamente emocionados. Daniel e Tamiel, que eram muito próximos dele na casa, não contiveram o choro.

A emissora informou que no programa desta sexta serão dados mais detalhes sobre a desistência.

Durante a semana, em conversa com Geralda, o participante já tinha dado indícios de que queria sair da casa. "Estou na beira do abismo a ponto de desistir a qualquer momento. Queria uma experiência para evoluir para melhorar. Não sei o que estou fazendo aqui", desabafou.

adblock ativo