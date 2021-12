Ainda internada, Aracy Balabanian responde bem a tratamento

A atriz Aracy Balabanian, de 74 anos, continua internada no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, em decorrência de uma infecção respiratória. Mas, segundo boletim médico divulgado pela assessoria do hospital nesta quinta-feira, 21, ela responde bem ao tratamento e tem estado de saúde estável. Contudo, não foi informado se ela já tem previsão de alta.

Atualmente a atriz está no ar como a dona de casa Iracema, na novela "Geração Brasil", da Globo. De acordo com o portal UOL, a emissora informou que a trama segue com seu ritmo normal até que Aracy retorne.

