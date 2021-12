Aguinaldo Silva reclama por não ter novelas reprisadas

Um dos autores mais respeitados do Brasil, Aguinaldo Silva usou seu site para fazer um desabafo. Ele reclamou que suas novelas não são exibidas à tarde, no 'Vale a Pena Ver de Novo', apesar de fazerem sucesso quando exibidas no Viva. Sem papas na língua, o autor fez um texto expressando a sua indignação.

"Me lembro de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, assim como me lembro da fileira de novelas que, sob o comando dele, escrevi, e que provocam comentários extasiados em quem as vê nas reprises do canal Viva, único local onde podem ser apreciadas desde que o Vale a Pena Ver de Novo esqueceu de mim", disse Aguinaldo.

