Aguinaldo Silva quer Alexandre Nero para protagonista

Alexandre Nero, no ar com a novela Além do Horizonte, da Globo, já está escalado para a próxima trama de Aguinaldo Silva, segundo o colunista Flávio Ricco, do UOL. Admirador declarado do trabalho de Nero, o autor pretende transformá-lo no protagonista da novela, ainda sem nome, com estreia prevista para julho ou agosto do ano que vem,

Para Aguinaldo, Nero é um ator que passa confiança e sempre faz bem o que foi destinado a ele.

