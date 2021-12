Aguinaldo Silva mata José Alfredo no final de Império

Os telespectadores que acompanharam a novela Império aguardaram com expectativa o final do folhetim para saber o destino do Comendador. Apesar de ter surgido rumores que José Alfredo, personagem de Alexandre Nero, morreria, o desfecho surpreendeu o público. As opiniões se dividiram com o resultado, já que alguns não acreditavam que o autor da novela Aguinaldo Silva mataria o personagem principal.

No desfecho escolhido, José Pedro, personagem de Caio Blat, e seus comparsas Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) e Silviano (Othon Bastos) enfrentam José Alfredo e seu fiel escudeiro Josué (Roberto Birindell).

Maurílio e Silviano morrem no confronto e José Alfredo acaba assassinado pelo filho. Com a morte do Comendador, seu filho João Lucas (Daniel Rocha) substitui Zé e se torna presidente da Império enquanto José Pedro acaba a novela preso.

Unidas pelo luto, Maria Marta (Lilia Cabral) , Maria Clara (Andreia Horta), Maria Cristina (Leandra Leal) e Maria Isis (Marina Ruy Barbosa) jogam as cinzas de Zé no Monte Roraima.

Mesmo morto, o Comendador surpreende e "aparece" na foto tradicional da família.

A novela acabou, mais os comentários seguem nas redes sociais. Entre os assuntos mais comentados estão a aprovação dos internautas pela música dos Beatles Lucy In The Sky With Diamonds cantada por Dan Torres na entrada na novela e o "fantasma" do comendador na janela.

A cena de Cristina amarrada durante o sequestro foi assemelhada pelos internautas com as cenas do Filme 50 tons de Cinza.

adblock ativo