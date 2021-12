Aguinaldo Silva grava participação em final de "Império"

Aguinaldo Silva resolveu sair de trás das roteiros e gravar uma participação especial para o último dia de "Império" (Globo), que chega ao fim nesta sexta-feira, 13.

Ele vai aparecer pedindo um autógrafo para Téo Pereira (Paulo Betti), durante lançamento da biografia do Comendador José Alfredo (Alexandre Nero).

E para quem acha que o desfecho da trama já foi todo revelado, está muito enganado. Nos bastidores das gravações, o autor afirmou que o público terá uma grande surpresa no final.

"É algo totalmente inesperado, chocante, que eu não posso dizer o que é... Esta cena não foi entregue com o capítulo, ela está guardada. Só quem sabe o que vai acontecer somos eu e Rogério Gomes (diretor de núcleo), mas eu garanto que vai ser uma grande surpresa", prometeu Aguinaldo, em entrevista ao site oficial da trama.

Aguinaldo ainda falou que sente satisfeito com o resultado do seu trabalho. "Eu acho que a principal função de Império foi mostrar que ainda é possível fazer uma grande novela à maneira antiga, ou seja, um novelão, só que com uma linguagem atualizada. Acho que essa foi a grande missão alcançada", disse.

