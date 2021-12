Aguinaldo Silva diz que "Império" tem mais dois finais

Mesmo depois da notícia de que José Alfredo (Alexandre Nero) vai morrer no fim da novela "Império" ser divulgada, o autor Aguinaldo Silva ainda faz mistério. Segundo ele, a trama tem dois outros finais gravados e ainda pode surpreender o público.

"Na reta final de "Império", a morte pede passagem. Resta saber se o imortal Comendador vai mesmo se entregar a ela", escreveu Aguinaldo, em seu blog, deixando no ar o suspense para o final da trama.

A morte do Comendador, no entanto, divide opiniões (vote na enquete). Ao contrário do desejo do público, Alexandre Nero acredita que a morte de José Alfredo seria o melhor desfecho para o seu personagem. "Eu gostaria que ele morresse. Acho bonita a morte heroica. Só os fracos ficam vivos. Um herói morre! As pessoas falam da morte como se fosse uma coisa ruim. Acho uma pena isso. A morte faz parte da vida. Morrer é a única certeza. Torço para que o Comendador não volte vivo (do confronto com José Pedro)", afirmou o ator, em entrevista ao site oficial da trama.

O fim de José Pedro, personagem de Caio Blat, o grade vilão da trama, também não está tão claro. Em uma das cenas reveladas, depois dele matar José Alfredo, ele tentará tirar a própria vida, mas é impedido por Cristina (Leandra Leal), que avisa que ele terá que pagar com sofrimento e remorso pela morte do pai.

José Pedro revelou ser Fabrício Melgaço nesta quarta-feira, 11, e quase foi morto pelo Comendador. Ele foi salvo por Maria Marta (Lilian Cabral) que, depois de golpear a cabeça do marido com um vaso, mandou o filho fugir.

No confronto final, as mortes que estão mesmo confirmadas são a de Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) e Silviano (Othon Bastos). Pai e filho fazem parte da armação de José Pedro para destruir o Comendador, mas acabam morrendo em duelos.

