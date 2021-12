Aguinaldo Silva defende morte de comendador em Império

Aguinaldo Silva se defendeu das críticas que sofreu após o final da novela "Império" na noite desta sexta-feira, 13, mais especificamente sobre a morte do comendador José Alfredo (Alexandre Nero). Para ele, se o personagem continuasse vivo, iria "diminuir" a importância dele. "O que eu tenho a dizer é que não mudaria uma vírgula sequer do final de 'Império'", escreveu Aguinaldo no blog dele.

"Diminuir este personagem, que foi durante a novela inteira maior que a vida, torná-lo um abestalhado cujo único conflito, no final, seria com que mulher ele iria ficar - se com Marta ou Isis -, passar a impressão falsa e idiota de que ele, ao contrário do que acontecerá com todos nós na vida real, viveria eternamente, seria torná-lo pequeno, roubar dele o tom épico no qual foi forjado durante esses 203 capítulos", continuou. "Cito aqui a frase célebre de Getúlio Vargas em sua carta-testamento: "saio da vida para entrar na eternidade". Sim, este comendador ao qual dediquei durante doze meses meu sangue, meu suor e minhas lágrimas, certamente diria isso", concluiu.

Após a morte de José Alfredo, as cinzas dele foram jogadas no Monte Roraima. Mas o comendador ainda reapareceu como um fantasma em uma festa da família Medeiros.

adblock ativo