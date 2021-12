Agora Sim, da Sony, aposta no humor refinado

Diz o ditado que em time que ganha não se mexe. E, se a vitória não existe, pela lógica, mudanças entram em campo, certo? Mas não é exatamente isso que acontece com a Bitt Publicidade, agência fictícia da série Agora Sim, primeira sitcom nacional do canal Sony, feita em parceria com a produtora Mixer, que estreia dia 26, às 22h.

Em vez de investir na renovação de sua equipe criativa para conquistar o mercado, o publicitário Maurício Bittar (Fábio Herford) adota uma estratégia pouco convencional: aluga uma casa em frente ao prédio da principal agência do País e nela instala sua empresa, na esperança de que os bons fluídos batam à porta, mesmo que por engano.

"É uma série muito louca", diz João Daniel, diretor executivo da Mixer. "O pano de fundo é a publicidade, mas nosso foco são as pessoas e suas emoções. Queremos mostrar a vida de uma maneira muito irônica."

Por falar em engano, é assim que a estagiária Marina (Mayara Constantino) acaba contratada. Atrasada para uma entrevista de emprego na agência concorrente, chega à Bitt e percebe que errou o endereço. Ela até tenta corrigir a situação, mas Bittar acredita que a estudante é uma admiradora de seu trabalho e a coloca na atrapalhada equipe de criação, formada por Alan (Rodrigo Pandolfo) e Serginho (Thiago Pinheiro). "É uma menina sensata, que aos poucos se contamina com a loucura dos colegas", disse a atriz.

O sonho de atuar em uma grande empresa é deixado de lado quando Marina, em seus primeiros minutos de atividade, se vê em reunião com um dos clientes mais antigos da Bitt. Após ver os "criativos" apresentarem sugestões absurdas para uma campanha, ela salva a agência de um possível prejuízo.

Completam o time de malucos o puxa-saco Jurandir (Augusto Madeira), amigo de infância de Bittar; a gerente linha-dura Rosamaria (Amanda Lyra); e a secretária e "golpista" Dani (Larissa Machado). "Acho que toda empresa tem uma Dani, aquela sem noção que sonha conhecer um homem rico", brincou a atriz.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

