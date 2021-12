Agência de Karol Conká confirma documentário no Globoplay

O documentário sobre Karol Conká, que vai contar a história da rapper antes, durante e após ser eliminada do BBB 21, foi oficializado. O jornal O Globo, que pertence ao conglomerado responsável pelo Big Brother Brasil, publicou entrevista com a responsável pela carreira da artista, Fabiana Bruno, presidente-executiva da Suba, companhia de marketing de influenciadores que também agencia Claudia Raia e Marcio Garcia, sobre as gravações.

"Têm sido dias intensos de filmagens, e o time da Globo tem explorado diversas facetas da Karol, desde sua história de vida antes do 'BBB' até como está acontecendo esse processo e esse enfrentamento dela com todas as questões que a fizeram ter os comportamentos que teve dentro da casa", disse Bruno.

Após criar vários conflitos, Karol Conká foi eliminada com percentual recorde de 99,17% – a maior rejeição em 20 anos de existência do reality show.

Equipes da plataforma Globoplay, que produz e vai exibir o documentário, acompanham a cantora desde a sua saída do BBB 21. Segundo Bruno, a série terá viés jornalístico e mostrará "toda sua criatividade, sua faceta musical, artística, enfim, toda a inteireza dela mesmo".

Sobre a sua carreira, que sofreu abalos por conta do BBB – festivais de música cancelaram a participação dela – Karol Conká afirmou que não imaginou que sua trajetória artística pudesse acabar por causa do reality. "Quantas pessoas não passaram por essa onda de cancelamento, e as carreiras não foram canceladas. Agora acabou o jogo, vamos parar por aqui, deixa ela viver a vida dela. Não ameacei ninguém de morte", concluiu.

