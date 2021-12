Adrilles e Cézar disputam preferência do público no paredão

Após mais uma noite de votação na casa do Big Brother Brasil 15, Adrilles e Cézar foram os escolhidos para disputar a preferência do público no paredão.

O poeta Adrilles foi indicado pela líder Amanda, que afirmou estar em uma situação desconfortável por causa da obrigação de indicar alguém.

"Semana passada já estava difícil. Quando via de fora, achava impossível tomar decisões assim. Não é um Paredão que faço gosto. Chega um determinado momento que temos que fazer escolhas. São pessoas que tenho muito apreço. Infelizmente indico Adrilles hoje".

Já Cézar recebeu dois votos da casa (Adrilles e Fernando) e completou o paredão desta semana. Após o final do programa, Adrilles tentou conversar com Cézar, que preferiu ficar sozinho: "Me deixa em paz", retrucou ele.

O poeta insiste: "Posso falar com você", e o brother nega: "Não, obrigado". Amanda lamenta: "Na verdade, a gente não queria que ninguém fosse com ele".

adblock ativo