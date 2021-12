Adriane Galisteu cai em 'Dança dos Famosos' e internautas comentam

A apresentadora Adriane Galisteu virou motivo de piada no quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão do Faustão (TV Globo) neste domingo, 10. A loira tentou fazer uma pirueta sobre os ombros do seu professor de dança, Marcus Lobo durante a coreografia da música "Eu Tô Tranquilão", de Mc Sapão, mas não deu muito certo.

Adriane se desequilibrou e acabou caindo de uma forma errada. Os internautas comentaram o ocorrido nas redes sociais. "Eu nunca quis fazer agachamento pra manter as pernas finas. Agora, não consigo descer. Toma, Adriane", criticou um seguidor. "Eu amo a Adriane Galisteu, mas foi um mico no funk" escreveu outra. "Adriane Galisteu muito travada bicho, socorro! E ainda caiu no final, coitada", lamentou mais um.

Em seu Instagram, a apresentadora comentou o que aconteceu. "Minha especialidade é levantar dos tombos que eu levei e levo na vida! Então... minha gente... Marcus Lobo, que venha a próxima dança", disse Galisteu.

