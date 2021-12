Adriane Galisteu agita a internet ao derrubar Faustão

Adriane Galisteu não se conteve de emoção durante a "Dança dos Famosos" e acabou derrubando Fausto Silva neste domingo, 8. O tombo aconteceu após a apresentadora participar do quadro do "Programa do Faustão" (TV Globo). Feliz com o resultado, Galisteu pulou no pescoço de Faustão, que não esperava a reação e acabou caindo ajoelhado no chão.

A queda deixou o apresentador e a artista desconcertados. Faustão ainda tentou brincar com a situação e comparou a atitude de Galisteu a de seu filho, que, segundo o apresentador, também costuma pular em seu pescoço.

A cena agitou a internet. Muitos internautas fizeram piada e criaram gifs postados nas redes sociais. Outro momento do programa foi motivo de comentários. Faustão errou três vezes o nome de Pabllo Vittar, que participou do quadro "Ding Dong".

EU TO PASSANDO MAL KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK O FAUSTÃO KKKKKKKKKKKKKKKKK ME PERDOA SENHOR KKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/RpkQOS6gw6 — Mαɦ 🌻 (@MahCabeYoHavana) 9 de outubro de 2017

O Faustão deu uma de Vasco e caiu ao vivacooo. pic.twitter.com/M9waea0tEm — Ex Homão Da Porra (@HomaoRibas) 8 de outubro de 2017

GALISTEU SUA LOUCAAAAAAAAA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK DERRUBOU O FAUSTAO HAHAHAHAHAHAHHA TO MORTO KKKKKKKKKKKKK SOCORROOOO #DançaDosFamosos pic.twitter.com/rZaOrNsKw0 — Wellington Aguiar (@weellx) 8 de outubro de 2017

Galisteu já merece um programa na Globo só por conseguir derubar o Faustão. Faro e Eliana nunca conseguiu. #DancaDosFamosos #Faustao — Lucas Lima (@olucasli) 8 de outubro de 2017

