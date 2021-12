Adnet rebate críticas: "Na Globo virei 'vendido'"

Desde que iniciou seus trabalhos na Rede Globo, Marcelo Adnet vem sendo alvo de críticas negativas. Neste domingo, 4, ele estreia seu terceiro projeto na emissora, no Fantástico. O humorista fará sátira de videoclipes que fizeram história na atração.

O quadro trará versões com letras à la Adnet, seguindo o estilo que lhe rendeu fama na MTV. Em entrevista à Folha de S. Paulo, ele falou que as "pedradas" que recebeu lhe fizeram bem e rebateu: "Claro que tinha muita coisa pesada nas críticas, mas acho que eu não mudei. O que mudou foi o jeito que as pessoas olham para mim", disse o humorista. "Antes eu era o cara criativo, genial. Agora, na Globo, eu virei um crápula, um vendido", conta.

Contratado pela Globo há seis meses, em abril ele estreou como o protagonista da série O Dentista Mascarado. A atração, que ainda tinha no elenco Leandro Hassum e Taís Araújo, além de participações especiais como Lázaro Ramos, José de Abreu, Milena Toscano, entre outros, não agradou e não se manteve na programação.

Em seguida, um quadro sobre a Copa das Confederações no Fantástico foi a aposta, mas também não emplacou.

Agora, de top tomara que caia de franjas, combinado com botinha branca de salto e faixinha no cabelo, o humorista faz a terceira tentativa de agradar o público e aos críticos. Na sua primeira sátira de videoclipes ele aparece caracterizado de Ney Matogrosso.

