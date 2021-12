Adnet interpreta Seu Madruga em homenagem a 'Chaves'

Nesta quinta-feira, 24, o programa "Adnight" fez uma homenagem ao seriado mexicano "Chaves", que é exibido no SBT há 32 anos. No talk-show, Marcelo Adnet ficou com o papel de Seu Madruga, Tom Cavalcante fez Quico, Samantha Schmütz imitou Dona Florinda e Rudy Landucci interpretou o protagonista Chaves.

O elenco da Globo reproduziu cenas clássicas do programa mexicano, como os costumeiros tapas de Dona Florinda em Seu Madruga e o choro de Chaves. O "Adnight" exibido nesta quinta-feira foi o penúltimo programa desta temporada.

adblock ativo