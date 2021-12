Adinéia flagra Samuel com roupas de mulher e internautas vibram

O capítulo de "O Outro Lado do Paraíso" (TV Globo) desta quarta-feira, 3, levou os telespectadores à loucura. Isso porque Clara (Bianca Bin) realizou com sucesso o seu plano de vingança e armou para que Adinéia (Ana Lúcia Torre) flagrasse o filho Samuel (Eriberto Leão) vestido de mulher. A cena foi uma das mais esperadas da novela, até o momento.

Tudo aconteceu quando Clara marcou de sair com Adinéia e inventou que precisava passar em um outro lugar para falar com alguém. Daí, ao chegar no local, elas subiram para o apartamento que o psiquiatra usa para ter seus encontros amorosos com um outro homem. Então, Cido (Rafael Zulu) abriu a porta achando que era uma encomenda e levou um susto ao dar de cara com a mãe do amante.

Samuel, por sua vez, ficou desesperado ao ver Adinéia, que quase teve um "troço" ao olhar o filho maquiado e com vestimentas de mulher. "O que a senhora está fazendo aqui", gritou ele.

No Twitter, os internautas vibraram com a cena e comemoraram a descoberta. "Tadinho do Dr. Samuel, vai borrar o rímel agora", brincou um seguidor. "Adinéia quase infartando lá e eu morrendo aqui", disparou outro. Alguns chegaram até a agradecer a Clara pela vingança. "Clara, eu te venero", declarou uma seguidora.

"Vida dupla de Samuel é descoberta em O Outro Lado Do Paraíso" Ela quase infartando lá e eu morrendo aquii! #OOutroLadoaDoParaiso pic.twitter.com/tWCdLRQaQZ — FuckingPerfect (@Dan_cingQueen) 4 de janeiro de 2018

Que cena foi essa do doutor Samuel em cima de uma cama e todo maqueado, só de calcinha. E pior, sua mãe estarrecida com o que viu do filho. É, O Outro Lado do Paraíso está botando o dedo nas feridas da sociedade. Agora o machão da mamãe foi desmascarado por Clara que é gay. — Maicon Vasconcelos (@maicvasconcelos) 4 de janeiro de 2018

