Adélia pede para sair do BBB 16 e volta atrás

Depois de presenciar uma briga entre Ana Paula e Renan, na noite desta quarta-feira, 24, a participante Adélia pediu para sair do Big Brother Brasil (BBB16). Minutos depois, ela voltou atrás. Isso após a sister conversar com uma psicologa.

Apesar de a confusão não ter envolvido o nome dela, a advogada ficou abalada e até ameaçou agredir a jornalista. "Eu já fui muito humilhada, não mereço mais isso", desabafou.

Ainda irritada, em uma conversa no quarto com Renan, Adélia disse que poderia perder o controle. "Se eu discutir com ela, vou bater nela. Eu me conheço... Vou arrebentar a cara dela, arrastar a cara dela no chão e vou ser expulsa", concluiu.

