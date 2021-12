A cantora britânica Adele mostrou ser bem-humorada em um quadro do programa americano "The Late Late Show", que é apresentado pelo comediante James Corden.

Em um vídeo que foi divulgado nesta quarta-feira, 13, além de aparecer cantando alguns de seus sucessos, como "Hello", "Someone Like You" e "Rolling In The Deep", Adele mostrou que é eclética e deu uma canja da música "Wannabe" das Spice Girls e surpreendeu com a interpretação do rap "Monster" da cantora norte-americana Nicki Minaj.

Como se não bastasse, a loira ainda deu declarações polêmicas. Ela confessou que "recentemente ficou bêbada por três noites seguidas".

O vídeo fez tanto sucesso, que Nicki o compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Na legenda, a rapper disse que sofreu quando Adele fez uma pausa na carreira. Veja!

Confira o vídeo completo:

Da Redação Adele canta rap e música das Spice Girls em programa; veja

adblock ativo