Adauto tenta se matar após descobrir traição de Muricy

Em "Avenida Brasil", a vilã Carminha (Adriana Esteves) dá mais uma baixa e revela a Adauto (Juliano Cazarré) que Muricy (Eliane Giardini) o trai com Leleco (Marcos Caruso). Desesperado, ele sobe no telhado do Divino Clube e come pedaços de fotos da amada, que fica apavorada.

"É pra tu ficar pra sempre dentro de mim!", dirá Adauto, inconsolável. Muricy pede perdão, mas o rapaz insiste em ficar ali. Bate um vento forte e as fotos voam para rua. Adauto desce para pegá-las, vê um carro vindo e deita no meio da via. O carro freia e Olenka (Fabiula Nascimento) sai do veículo.

Tudo indica que vem novo romance por aí...

