Adauto leva o Divino à série A em "Avenida Brasil"

Depois de muita insistência, Olenka (Fabíula Nascimento) consegue fazer o gari se livrar do trauma sofrido no futebol. Com isso, Adauto (Juliano Cazarré), volta eufórico para o time em um jogo decisivo e faz um golaço. Quando o juiz apita o fim do jogo, a torcida vai abaixo. O cara é abraçado pelos outros jogadores, e sente que cumpriu sua missão ao levantar o time que, um dia, ajudou a afundar.

