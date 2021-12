Acusada de interferir no BBB, Ludmilla rebate críticas: "Me bota no paredão"

A participação da cantora Ludmilla na festa do Big Brother Brasil, neste sábado, 3, deu o que falar nas redes sociais. Acusada de interferir do programa, após falar: "respeita o nosso funk, respeita a nossa cor, respeita o nosso cabelo", a funkeira rebateu algumas críticas de seguidores no Instagram.

"Pra galera que tá falando que eu interferi no jogo ou alguma coisa do tipo, se vocês não sabem, semana passada eu acabei perdendo na justiça pra uma racista e o juiz alegou liberdade de expressão. E ainda quer que eu pague os honorários dos advogados dela. Dorme com esse barulho aí", disse a artista.

>>>Ludmilla lamenta derrota em processo após ser chamada de cabelo de bombril: "País racista"

Ainda segundo carioca, o comentário foi uma resposta ao produtor musical Rick Bonadio, que lamentou o fato de uma composisão do Dj Pedro Sampaio ter sido escolhida pela cantora norte-americana Cardi B, em sua apresentação no Grammy.

A polêmica ganhou força após os fãs do reality associarem a fala da cantora ao episódio ocorrido na tarde deste sábado, quando cantor sertanejo Rodolffo, um dos escolhidos para a brincadeira do monstro, compararou o cabelo da fantasia de homem das cavernas ao black power do professor João Luiz.

