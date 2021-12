Aclamada série The Walking Dead retorna nesta terça

A não ser que seu abadá/camisa de camarote já esteja em mãos (há gosto para tudo), nenhum outro programa para esta terça, 12, à noite, promete mais emoção do que o retorno dos episódios inéditos do seriado The Walking Dead (canal Fox na TV paga).

Rick Grimes (interpretado pelo ator Andrew Lincoln) & cia voltam após o midseason, pausa pós-Natal na TV americana, com a continuação da terceira temporada. The Suicide King (O rei suicida), nono episódio que vai ao ar esta noite, retoma a trama de onde havia parado no oitavo.

Recapitulando: após invadir a comunidade fortificada de Woodbury para libertar o casal Glen (Steven Yeun) e Maggie (Lauren Cohan), sequestrados por Merle (Michael Rooker), o grupo de sobreviventes liderado por Rick tenta escapar da cidade.

Mas além de estarem cercados, eles ainda perderam outro membro do grupo: Darryl (Norman Reedus) foi capturado em meio aos confrontos com Merle, o irmão que ele acreditava morto (na primeira temporada).

Suspeitando de jogo duplo por parte de Merle, o cruel Governador (David Morrissey), que comanda Woodbury com mão de ferro, força os irmãos a lutarem até a morte na arena da cidade - para horror de Andrea (Laurie Holden), membro do grupo de Rick que se perdeu após a fuga desesperada da fazenda de Hershel (Scott Wilson) e lá se abrigou.

Pensa que acabou? Não mesmo: Rick e Michone, a sensacional afro-samurai interpretada por Danai Gurira, ainda terão seu acerto de contas particular com o Governador.

Quem acompanha a série (na TV ou nos quadrinhos) sabe que não há a menor possibilidade de tudo isso acabar sem mortes - ou, no mínimo, amputações bruscas de membros.

Sucesso avassalador mundo afora, a série The Walking Dead chegou à TV aberta: a Bandeirantes, que exibe seus episódios (os da primeira temporada) no mesmo dia e horário da Fox: terças, 22ho0 (21h00 em Salvador). Nesta terça, a Band não exibe por conta das transmissões do Carnaval. Confirmando sua popularidade, a série cravou a maior audiência da casa (segundo dados do Ibope), com picos de 8 pontos na Grande São Paulo - a média anterior era de 2,5.

HQ mensal nas bancas - Lançada de forma modesta em 2003 pela editora norte-americana Image Comics, a HQ The Walking Dead chegou ao Brasil em 2006, pela editora HQM, com o título Os Mortos Vivos. Desde então, a editora já lançou dez encadernados da série, cada um com seis edições do original americano.

De olho no sucesso da TV, a HQM lançou há poucos meses a HQ mensal para venda em bancas de revista. Boa opção para cativar novos leitores, fãs do seriado, pelo preço camarada de R$ 3,90. Em Salvador, já é possível encontrar os quatro primeiros números nas bancas.

Para quem ainda não conhece a história criada pelo escritor Robert Kirkman desde o início, tudo começa quando o policial Rick Grimes atende um chamado e é baleado. Após meses em coma, acorda em um hospital abandonado. Logo descobre que a civilização havia desmoronado em uma epidemia de zumbis. Rick parte do hospital em busca de sua família. No caminho, descobre que as maiores ameaças não são os andarilhos, e sim os próprios humanos sobreviventes.

adblock ativo