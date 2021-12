Ação marca a segunda temporada de Prófugos no HBO

A segunda temporada da série chilena Prófugos estreia neste domingo, 15, às 21h, no HBO. O primeiro capítulo detona uma nova fase de acontecimentos violentos, com os personagens principais vivendo situações extremas dentro de um presídio, o que desencadeia um incêndio e uma rebelião. As cenas são inspiradas em fatos reais.

A primeira temporada da atração deixou claro que se trata de uma produção nos moldes dos filmes de ação de Hollywood. Tiroteios, explosões e pancadaria são a essência da série, que gira em torno da máfia do tráfico de drogas, retratada por meio da família Ferragut e de seus inimigos, os Aguilera. Os quatro prófugos (fugitivos) são Vicente Ferragut, Álvaro Parraguez (Tegui), Oscar Salamanca e Mario Moreno.

A segunda temporada chega para mostrar o desenvolvimento dessa história, explicando, por exemplo, de onde vem o poder dos prófugos. "Na primeira temporada, éramos quatro personagens obrigados a ficar juntos. Agora, um deles morreu e os outros três não vão ocultar mais nada, como o Ferragut, que é gay, e o policial (Tegui) que não esconde mais sua identidade. Já o meu personagem, que era louco, fica ainda pior", comenta Luis, que esteve em São Paulo para lançar a nova fase da série e se mostrou íntimo do Brasil até no idioma, já que ele fala bem português.

