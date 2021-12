'A Viagem', de 1994, volta a ser exibida pelo Viva

Duas décadas após a sua estreia, em 1994, a novela "A Viagem" está de volta à TV. A partir desta segunda-feira (14), a trama passa a integrar a programação do canal Viva, sendo exibida de segunda a sábado, às 14h30. Sucesso em diferentes épocas, a história se destacou por ter como tema principal a vida após a morte, com inspiração na doutrina do kardecismo, de Allan Kardec, uma das vertentes mais conhecidas do espiritismo.



"Na época, foi muito surpreendente falar do assunto vida após a morte com tanta clareza. A novela virou referência desse tema. E isso é atemporal", comenta a atriz Fernanda Rodrigues, que participou da trama. O elenco conta ainda com atores como Antonio Fagundes, Christiane Torloni, Maurício Mattar, Andréa Beltrão, Miguel Falabella e Guilherme Fontes, que, na época, ganhou elogios ao interpretar o usuário de drogas Alexandre Toledo, personagem que movimenta a trama desde o início.



Ao tentar roubar o cofre do escritório onde trabalha, Alexandre é flagrado pelo tesoureiro da empresa, assusta-se e mata o funcionário. Ele até tenta fugir, mas logo é encontrado. Apesar dos esforços de sua irmã, Dina (Christiane Torloni), e do advogado Otávio Jordão (Antonio Fagundes), Alexandre é preso e condenado a 20 anos de cadeia. Ele, então, encontra o suicídio como saída para sua dor e promete se vingar de todas pessoas que o denunciaram, mesmo que tenha de fazer isso em outra vida.

