A TARDE cobrirá ao vivo o último capítulo de Avenida Brasil

Não é final do Brasileirão, início da Copa do Mundo e muito menos Olimpíada. Errou também quem disse que será embate entre Bahia e Vitória, Carnaval ou debate político. O brasileiro vai estacionar na poltrona, nesta sexta-feira à noite, para conferir o desfecho de Avenida Brasil, novela das nove exibida pela Rede Globo.

O portal A TARDE vai cobrir, minuto a minuto, através das redes sociais, o destino de Carminha (Adriana Esteves) e Nina (Débora Falabella), a revelação do assassino de Max (Marcelo Novaes) e o final dos outros personagens. Pouco tempo depois de ser exibido o último capítulo do folhetim, os leitores poderão acompanhar uma análise da novela de João Emanuel Carneiro na Coluna Palpite.

Durante os sete meses no ar, Avenida Brasil causou um verdadeiro disse-me-disse pelo país. A trama obteve um sucesso indiscutível - um dos maiores da Globo nos últimos anos, somando um recorde de audiência atrás do outro com suas sequências dinâmicas e, consequentemente, conquistando fãs célebres.

Nesses quase 200 capítulos de novela, em meio a reviravoltas e Oi Oi Oi's, os internautas aderiram a moda da foto congelada, em alusão às imagens que aparecem quando terminam os capítulos, discutiram intensamente em tempo real no Twitter, mobilizaram o Facebook com brincadeiras que vão desde as frases cômicas de Carminha até o pen drive de Nina.

Para se ter ideia do impacto da novela, um comício em apoio ao candidato do PT à Prefeitura de Salvador, Nelson Pelegrino, com a presença da presidente Dilma Rousseff, será antecipado para não gerar conflito com o horário da trama. Alguns bares e faculdades de Salvador planejam colocar TVs e telões para exibir o último capítulo da novela e atrair freguesia.

Em casa, no barzinho com os amigos, ou no intervalo do trabalho, não importa onde você pretende assistir o final da trama, entre um intervalo e outro, colabore com A TARDE na transmissão ao vivo da novela através do nosso portal e da hashtag #oioioiATARDE no twitter. Nosso endereço no microblog é @atarde e o perfil no Facebook é www.facebook.com/atarde.online

adblock ativo