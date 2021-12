A revolução televisionada e a crise do homo americanus

Não é segredo: a melhor dramaturgia audiovisual norte-americana não está mais nos cinemas - está na TV. Pelo menos, desde que a HBO colocou o já clássico seriado "Família Soprano" (1999-2002) no ar.

No livro "Homens Difíceis: Os bastidores do processo criativo de Breaking Bad", "Família Soprano", "Mad Men" e outras séries revolucionárias, o jornalista Brett Martin refaz o antes, o durante e o depois desse processo, que transformou a TV norte-americana em uma fonte de teledramaturgia arrojada, personagens inesquecíveis e muita reflexão sobre a crise que se abateu sobre o homo americanus.



E que surpresa descobrir que o "antes" dessa revolução (na ótica de Martin) começou na TV aberta quase 20 anos antes, quando a rede NBC botou no ar o seriado "Chumbo Grosso" (Hill Street Blues, 1981-87), idealizado por Steven Bochco.



Com linguagem documental, atuações naturalistas, roteiros realistas e temas de relevância social, não havia nada como "Chumbo Grosso" sendo feito na TV. Ironicamente, Bochco havia se inspirado no que o cinema havia feito e que estava deixando de fazer: os dramas urbanos e adultos de Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Mike Nichols, Peter Bogdanovich, etc.



Masculinidade

Leitura magnética e indispensável para quem se interessa pelos bastidores da TV, dramaturgia e os seriados abordados em si, "Homens Difíceis" sustenta que as séries dramáticas mais bem sucedidas e elogiadas da última década e meia são de homens, sobre homens e criadas por homens - mas não exclusivamente para homens.



"Embora um grupo de mulheres desempenhe papéis altamente influentes nessa narrativa - como roteiristas, atrizes, produtoras e executivas -, elas não estão em número suficiente", escreve Brett Martin.



"Não apenas os programas mais importantes do período foram comandados por homens, como também eles falavam basicamente sobre (grifo do autor) masculinidade, em especial os contornos do poder masculino e as infinitas variedades de combates entre homens", afirma.



Levando-se em conta que os principais protagonistas dos três programas mais importantes do período - "Família Soprano", "Mad Men" (AMC, 2007) e "Breaking Bad" (AMC, 2008-13) - são de (e sobre) homens vivendo crises profundas, fica realmente difícil contestar o autor.



Ainda assim, seria pouco para Martin sustentar sua tese. Problema resolvido ao detalhar a criação, produção e desenrolar (à frente e por trás das câmeras) de outras séries de alto nível que partilhavam das mesmas características, como "A Sete Palmos" (HBO, 2001-05), "The Shield" (FX, 2002-08), "Deadwood" (HBO, 2004-06), "Dexter" (Showtime, 2006-13) e "The Wire: A Escuta" (HBO, 2002-08), entre outros.



Mas o que mais surpreende no livro são suas revelações de bastidores sobre os criadores dessas séries - eles mesmos homens tão difíceis e mergulhados em crises quanto os personagens que eternizaram.

