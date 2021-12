A Regra do Jogo tem missão de voltar a dar mais de 30 pontos

Qual é o limite para você condenar uma pessoa? Essa pergunta é o mote de A Regra do Jogo, próxima novela das nove da Globo. A trama de João Emanuel Carneiro, mesmo autor de Avenida Brasil (2012), vai discutir o julgamento que cada um faz do outro diante de ações muitas vezes rotineiras. "Essa questão está presente no meu trabalho há muito tempo. Acho muito brasileiro esse debate da moral, que não é duvidosa aqui, é cambiante", afirma João Emanuel.

Romero Rômulo, personagem de Alexandre Nero, é a figura central da trama. A história contará justamente se ele é um criminoso ou um santo. "Costumo dizer que é uma novela semiaberta, pois passei um ano desenvolvendo a sinopse e outro trabalhando em capítulos com um pouco mais de calma", diz o novelista, que também declara estar tranquilo sobre a pressão de ter de levantar a audiência.

"É sempre uma responsabilidade enorme fazer uma novela para 40 milhões de pessoas. Só posso fazer o melhor possível, mais que isso não dá para fazer", declara.

O ibope do horário nobre caiu desde a estreia de Babilônia. A meta é voltar a dar mais de 30 pontos, como acontecia durante Império, novela de Aguinaldo Silva. Cada ponto equivale a 67 mil domicílios na Grande São Paulo.

O folhetim traz também uma novidade na forma em que é gravado e exibido aos telespectadores. A diretora-geral, Amora Mautner, busca transformar a dramaturgia com uma linguagem mais realista. Ela passou três anos treinando sua equipe para rodar toda a trama como se fosse um reality show.

O projeto é chamado de Caixa Cênica. Ela espalhou câmeras nos cenários, que estão atrás do espelho, em objetos de cena, em todos os lugares e vão mostrar os atores em ângulos nunca vistos.

Mil facetas

Apenas cinco meses após se despedir do comendador José Alfredo, de Império, Alexandre Nero se transforma em Romero Rômulo. O ator afirma que fazer um homem que pode ser tudo é muito instigante.

"Nem todo mundo é bom nem todo mundo é mau. Vai ser muito parecido com a nossa vida real. Ele é o típico malandro, um sobrevivente. Um criminoso que não gosta que mate", comenta Nero.

O personagem é filho de Djanira (Cássia Kis), uma professora correta que leciona em uma escola pública no Morro da Macaca, um dos principais cenários da trama. Ele rompeu sua relação com a mãe ainda adolescente porque preferiu seguir a marginalidade.

"Amor é uma coisa que não existia para ele. Mas Romero Rômulo se apaixona por Atena (Giovanna Antonelli), uma paixão fugaz. Ela o trai, dando um golpe. Por isso, ele se aproxima de Tóia (Vanessa Giácomo), mas o que quer mesmo é ferrar aquela família", diz o ator. Tóia foi adotada por Djanira, assim como Juliano (Cauã Reymond). Só que o amor pela jovem dividirá o personagem entre o bem e o mal.

Além de Tóia e Atena, Romero tem um passado a ser desvendado em relação ao sequestro de sua mulher, Kiki (Deborah Evelyn). Ela foi dada como morta, mas ressurgirá viva. Com a dondoca, o ex-vereador adotou Dante (Marco Pigossi). O jovem policial é louco pelo pai adotivo, pois não sabe que é um criminoso.

Injustiçado

A Regra do Jogo tem histórias paralelas bem fortes, como a defendida por Cauã Reymond. Seu personagem Juliano é um herói injustiçado, que lutará para provar sua inocência. É filho do bandidão Zé Maria (Tony Ramos), que jura não ser culpado do pior crime que lhe é atribuído.

A nova novela também vai ter um casal homossexual, que sofre homofobia por parte de alguns familiares. A personagem de Giselle Batista, Duda, tem uma união estável com a tatuadora Úrsula (Julia Rabelo). Já Roberta Rodrigues faz a ninfomaníaca que se chama Ninfa. Ela se apaixona por MC Merlô (Juliano Cazarré), mas não resiste a outros homens. Em breve, ela vai procurar psicólogos e feiticeiros para curar sua doença.

