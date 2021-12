"A Próxima Vítima" volta ao ar pelo canal Viva

Marcelo (José Wilker) é casado com a ricaça Francesca Ferreto (Tereza Rachel), mas se permite ser seduzido pela bela sobrinha dela, Isadora (Cláudia Ohana), com direito a cenas tórridas sobre a mesa da cozinha da mansão. Isto é novela das 8. Ou melhor, era. E hoje não passaria nem pelo crivo das 9 - horário para o qual o folhetim acabou retardado de uma década para cá. Se fosse produzida hoje, "A Próxima Vítima" talvez não tivesse nem aquela abertura que, ao som de Rita Lee, ia mirando personagens pelo alvo de uma arma e assassinando um a um, com tiros sinalizados por áudio.

A boa notícia é que a novela original de Silvio de Abreu, tal como foi exibida em 1995, voltará ao ar na segunda-feira, 09, no canal Viva, de segunda a sexta-feira, às 16h15, com reprise à 1h45.

"Não sei se a abertura bateria na trave, mas alguma reclamação iria ter", diz o autor à reportagem. "Mesmo na novela das 8, com a Classificação Indicativa, basta que alguns reclamem de alguma coisa para que impliquem, e é impossível agradar todo mundo. Mas o público também está mais conservador", reconhece. "Acho a abertura muito criativa, bastante forte, avisando que haverá uma sucessão de violência."

O autor menciona ainda o peso das cenas entre Ohana e Wilker, que também tinha uma segunda família, na Mooca, formada por Susana Vieira e três filhos. Um deles era Sandrinho (André Gonçalves), lembra? O protagonista do primeiro romance entre meninos em novela. Para desafiar o preconceito, Silvio fez de seu par um garoto negro, Jeferson (Lui Mendes).

E a família de Jeferson foi a primeira representante da classe média negra em novela. Antes só feitos motoristas e domésticas, os negros finalmente ocupavam posições profissionais inéditas no gênero.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

