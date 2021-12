A Liga Extraordinária vai virar série de televisão

A 20th Century Fox comprou os direitos para um piloto para a televisão da HQ A Liga Extraordinária (The League of Extraordinary Gentlemen), de Alan Moore e Kevin O'Neill, lançada em 1999. Segundo a Variety, a emissora pretende transformar o produto em uma série de televisão. Ainda não há previsão de estreia, nem atores escalados. Os autores originais também não fazem parte do projeto

A trama se passa na Inglaterra, na Era Vitoriana. A liga é formada por personagens da literatura como Capitão Nemo, Allan Quatermain, Mina Hacker (de Drácula), o homem invisível e Dr Jekyll/Mr. Hyde, que se reúnem, à pedido da rainha da Inglaterra, para combater os inimigos da coroa.

A história já foi adaptada para um pavoroso filme de 2003 com Sean Connery interpretando Allan Quartermain. A coisa foi tão feia que Alan Moore amaldiçoou Hollywood por causa disso.

