"A liberdade artística no SBT é incomparável", diz Gentili

A partir de 10 de março, o apresentador Danilo Gentili, a banda Ultraje a Rigor e companhia estarão no ar no SBT. O nome Agora É Tarde ficou na Band, mas a equipe que trabalhava no bairro do Morumbi, na zona sul da capital paulista, mudou-se, há dois meses, para Osasco, na Grande São Paulo, mais precisamente para as instalações do canal de Silvio Santos. Com novo nome, The Noite, a atração tem como objetivo melhorar o formato que deu certo na concorrência.

O talk show será exibido de segunda a sexta-feira, à meia-noite. Nessa entrevista, Gentili fala sobre os bastidores da negociação entre a sua "turma" e o SBT. Ele afirma que o fato de o programa ir ao ar cinco vezes por semana, ter mais estrutura e total liberdade foram os fatores que pesaram para a sua mudança de "casa".

Você acha que foi a hora certa para mudar para o SBT?

Com certeza, foi a hora certa. Passei a vida toda querendo apresentar um talk show por causa dessa emissora. Fiquei enchendo o saco da outra emissora por quatro anos para ter um programa com esse formato.

O que achou da história do Rafinha Bastos ocupar o seu lugar no Agora É Tarde?

Não sei o que vão fazer lá porque o Agora É Tarde está sendo feito mil vezes melhorado aqui, com a equipe que o idealizou e o executou, mas desejo sorte.

Você, o Jô Soares e o Rafinha vão disputar praticamente o mesmo público. O que você quer mostrar de diferente?

Nós temos autenticidade. O que acontece aqui é que não somos um casting formado, nunca foi assim. Somos amigos. Todo talk show tem de ser de verdade. Nós temos um relacionamento, que é real. Quando você estiver assistindo ao programa vai perceber que são amigos conversando, falando besteiras, o que tenho certeza que atrai o convidado. Deixa-o mais à vontade. O grande lance do talk show é você olhar pela fechadura. Nessa mudança, uma das minhas preocupações era preservar isso.

Você se destacou no CQC cobrindo de forma bem-humorada política, mas, hoje, segue por outro caminho. Por que não entrevista políticos?

Sou comediante. Quando fui contratado pelo CQC, era o único que tinha um contrato de apenas dois meses, porque era para fazer um trabalho muito específico. Depois, fui cobrir Brasília e tive de mostrar outra forma de comédia. Se você for me ver no bar (nos espetáculos de stand up comedy), é outro tipo de comédia. O comediante tem de ser versátil para fazer graça com o que ele tem na mão.

Como ficou sua situação com a Band? Quais motivos o levaram a sair de lá?

Li (nos jornais) que estão querendo me processar. Em qualquer lugar do mundo, quando você cria um programa e o consolida em uma grade, você deveria ganhar royalties (direitos autorais) e não processo. Estava ficando um pouco difícil na Band, porque eles estavam demitindo metade da equipe, diminuindo o salário de todo mundo e iam tirar um dia do nosso programa. Aí, o SBT apareceu. Entendi que era para apostar em uma mudança.

Acha que terá mais liberdade no SBT do que tinha na Band?

Acredito que tenha até um pouco mais, sim, afinal o Silvio Santos perde as calças no ar. O SBT não tem ligação política com ninguém, e uma das coisas mais atrativas foi a questão da liberdade. Outra foi a internet, porque a emissora tem acordo com o YouTube, e o que fazemos é sob medida para ele. Quando recebemos o convite do SBT, apareceu uma série de vantagens, enquanto na Band estava chegando uma série de restrições. A liberdade artística é incomparável. Chegamos e ninguém falou nada. Quero muito que o programa dê certo.

